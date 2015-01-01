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    «Спартак» собирается провести третий зимний сбор в Турции или Сочи

    Стало известно, где может пройти заключительный тренировочный сбор «Спартака» перед возобновлением сезона.

    По информации «РБ Спорт», московским клубом рассматриваются два варианта – Турция и Сочи.

    • Первые два зимних сбора команда провела в Дубае.
    • Первый матч «Спартака» после паузы – против ЦСКА (26 февраля).
    • Москвичи идут на 9-м месте в таблице РПЛ.

    «Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

    «Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

    «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

    Источник: «РБ Спорт»

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