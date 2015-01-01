«Спартак» собирается провести третий зимний сбор в Турции или Сочи

Стало известно, где может пройти заключительный тренировочный сбор «Спартака» перед возобновлением сезона.
По информации «РБ Спорт», московским клубом рассматриваются два варианта – Турция и Сочи.
- Первые два зимних сбора команда провела в Дубае.
- Первый матч «Спартака» после паузы – против ЦСКА (26 февраля).
- Москвичи идут на 9-м месте в таблице РПЛ.
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