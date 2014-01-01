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    «Ливерпуль» не успел оформить трансфер 19-летнего Карвальо из «Фулхэма» за 8 миллионов

    «Ливерпуль» успел оформить сделку по трансферу полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    По информации источника, 19-летний англичанин прошел медосмотр для перехода и согласовал контракт с «Ливерпулем», но клубы не успели оформить нужные документы закрытия трансферного окна.

    «Фулхэм» должен был получить за футболиста 8 миллионов евро. Стороны вернутся к переговорам летом.

    • Контракт Карвальо с «Фулхэмом» истекает 30 июня 2022 года.
    • В 18 матчах сезона Чемпионшипа он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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