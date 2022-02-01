«Ливерпуль» не успел оформить трансфер 19-летнего Карвальо из «Фулхэма» за 8 миллионов

«Ливерпуль» успел оформить сделку по трансферу полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летний англичанин прошел медосмотр для перехода и согласовал контракт с «Ливерпулем», но клубы не успели оформить нужные документы закрытия трансферного окна.
«Фулхэм» должен был получить за футболиста 8 миллионов евро. Стороны вернутся к переговорам летом.
- Контракт Карвальо с «Фулхэмом» истекает 30 июня 2022 года.
- В 18 матчах сезона Чемпионшипа он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: твиттер Фабрицио Романо