Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

Объединение болельщиков «Нижнего Новгорода» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.

«Движение фанатов «Нижнего Новгорода» в лице всего фанатского актива официально отказывается от оформления Fan ID – мы абсолютно не согласны принимать навязываемые нам паспорта болельщиков и любые иные идентификаторы!

Мы выступаем категорически против этих необоснованных мер, поскольку грядущие репрессивные нововведения подменяют понятия комфорта и безопасности.

Официально заявляем о бойкотировании матчей нашей основной команды во всех соревнованиях, где будет применяться любая принудительная система идентификации болельщиков.

Но мы не перестанем поддерживать «Нижний Новгород» любыми другими доступными нам способами, например, посещая матчи нашей молодeжной команды – покуда туда ещe не добрались власть имущие каратели со своими кодами и паспортами.

Наш бойкот распространяется на все фанатские коллективы и на каждого человека, который отождествляет себя с «Нижним Новгородом». Поэтому любой, кто проигнорирует озвученную нами позицию и будет хотя бы однажды замечен на стадионе – потеряет право отождествлять себя с нашим фанатским движением, и будет объявлен персоной нон грата!

Поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо» и «Локомотива».

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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