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    «Лацио» договорился об аренде Миранчука (Sport24)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до конца зимнего трансферного окна должен перейти в «Лацио». Римляне договорились об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

    Оговоренная сумма выкупа – 10 миллионов евро. За аренду «Лацио» заплатит 1 миллион.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Миранчук согласился на трансфер в «Лацио» (Николо Скира)

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Demgel 1 час назад

      Развивайся Леха,нужно стараться)Вон Дзюба лучший в России голеадор,а в Европу не может)

      0
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      Рейтинг: +11745

      Fusballer 1 час назад

      Удачи Лёхе в новом клубе. Надеюсь, тренер римлян будет давать больше времени.

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