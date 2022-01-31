«Лацио» договорился об аренде Миранчука (Sport24)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до конца зимнего трансферного окна должен перейти в «Лацио». Римляне договорились об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Оговоренная сумма выкупа – 10 миллионов евро. За аренду «Лацио» заплатит 1 миллион.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Миранчук согласился на трансфер в «Лацио» (Николо Скира)