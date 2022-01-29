Широков: «Гончаренко – не уровень «Краснодара». Он превратил ЦСКА из топа в средний клуб»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко – не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.

Гончаренко средний тренер, который попал в хорошую команду – ЦСКА – и довел ее до своего уровня – среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.

Наконец-то в «Краснодаре» взяли тренера из-за границы, он может им что-то дать. Но если говорить о чемпионстве, не верю в него – как не в тренера, который долгое время не боролся за чемпионство.

Менталитет другой, это все равно что провести два-три года в «Уфе», и потом прийти рассказывать, что покажешь футбол «Манчестер Сити», – считает Широков.

Гончаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021-го по январь 2022-го года.

Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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