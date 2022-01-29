Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Гончаренко – не уровень «Краснодара». Он превратил ЦСКА из топа в средний клуб»

Широков: «Гончаренко – не уровень «Краснодара». Он превратил ЦСКА из топа в средний клуб»

29 января 2022, 11:30
9

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко – не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.

Гончаренко средний тренер, который попал в хорошую команду – ЦСКА – и довел ее до своего уровня – среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.

Наконец-то в «Краснодаре» взяли тренера из-за границы, он может им что-то дать. Но если говорить о чемпионстве, не верю в него – как не в тренера, который долгое время не боролся за чемпионство.

Менталитет другой, это все равно что провести два-три года в «Уфе», и потом прийти рассказывать, что покажешь футбол «Манчестер Сити», – считает Широков.

  • Гончаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021-го по январь 2022-го года.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1643449484
Все верно
Ответить
Олег1204
1643453327
Ну слабоумные согласятся. А так при Гончаренко вполне хорошо играли, но тупо не везло. То судьи, то пенальти не забьют, то Чалов перестанет забивать.
Ответить
NewLife
1643454669
А Широков превращает Бомбардир в помойку, т.е. тянет на свой уровень.
Ответить
Vitaga
1643455754
не широкову говорить про уровень тренера или клуба. сам будучи средним игроком отрицательно влиял на все команды где играл.
Ответить
Sancho010365
1643456587
Роман как всегда прав, но судить о прошедшем не наш метод. Будем двигаться вперёд с Краснодаром и надеяться на лучшее. Без обид, рано наверное Березуцким тренировать ЦСКА, не лучше бы взяться к примеру за другую команду ФНЛ и вывести их в РПЛ. Поднять молодёжь, сотворить новую команду, стать авторитетом и вывести в РПЛ и что-то показать. Но имеем - что имеем.
Ответить
АлексМак
1643463485
В самую точку, Роман! Гончаренко вообще тренер уровня Белорусских колхозов, к тому же псих. А это непреемлемо...
Ответить
Бан
1643468362
Дело не в Гончаренко. У него все нормально шло, пока в клуб не пришел ВЭБ, при котором вес Ромы Бабаяна заметно увеличился. Еврея сменила ухудшенная копия — армянин))
Ответить
portero
1643482840
а широков у нас бандит, который почему-то не сидит.....
Ответить
Hektor 84
1643491960
Хоть иногда в голове Широкова появляются умные мысли
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
35
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+