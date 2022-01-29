Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита» в «Спартак».

– Он нужный для команды игрок, переподписание необходимо. Замены на рынке РПЛ нет. Такого уровня понимания футбола, технической оснащенности игрока в России нет. Был Чорлука, но он закончил.

– Допускаете, что он может уйти в «Спартак»?

– Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если «Зенит» не дает нужный ему контракт, Ракицкий разве должен закончить?

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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