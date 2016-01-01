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    Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита» в «Спартак».

    – Он нужный для команды игрок, переподписание необходимо. Замены на рынке РПЛ нет. Такого уровня понимания футбола, технической оснащенности игрока в России нет. Был Чорлука, но он закончил.

    – Допускаете, что он может уйти в «Спартак»?

    – Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если «Зенит» не дает нужный ему контракт, Ракицкий разве должен закончить?

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +665

      alefreddy 4 минуты назад

      неплохой вариант можно уже подписывать а летом забирать

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      Рейтинг: +9310

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Питерским местным спецам хочется напомнить и Кержа , и Быстрого, и Денисова. Коренные питерцы, но ФК это только место работы.
      С чего вы взяли , что "варяг" Ракицкий с Зенитом обручён ?
      Без работы точно не останется , а вот кто его запросы потянет дело другое.

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      Рейтинг: +647

      Узб@гоеный 59 минут назад

      Ярик скорее завяжет с футболом, чем будет болтаться со свиньями внизу турнирной таблицы.

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      Рейтинг: +9310

      Alekxei Z. > Узб@гоеный 48 минут назад

      Е..анько, а его семью ты кормить будешь ?
      Он профессиональный футболист, Зенит место его работы и не надо сюда "клубные принципы" примазывать, тем более он украинец и все бомжовские привязанности временное явление.

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      Рейтинг: +12604

      NewLife 1 час назад

      Идиот !

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      Рейтинг: +356

      Беспонтий 1 час назад

      стрелку он не целовал
      ромбик тоже не будет
      а по части патриотизма это точно не к нему
      ну перейдёт и перейдёт работу надо работать пока живой
      а не прапором размахивать

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      Рейтинг: +10479

      playsh 1 час назад

      Детоубийца проявился,вылез из подвала.Брысь обратно в зад...

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      Рейтинг: +13421

      Cleaner 1 час назад

      Ракицкий в Спартаке? Ну поржем!..)))

      1
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      Рейтинг: +12508

      Barmaleushka 2 часа назад

      Потому что нет .

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