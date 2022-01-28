Дзюба – теннисисту Медведеву: «Ты топище»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале россиянин со счетом 3:1 обыграл грека Стефаноса Циципаса.
«Ты топище», – написал Дзюба.
- Обыгранный Циципас – внук экс-футболиста сборной СССР по футболу Сергея Сальникова.
- В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
- «Зенит» сейчас проводит сбор в ОАЭ.
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Источник: инстаграм Даниила Медведева