Дзюба – теннисисту Медведеву: «Ты топище»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале россиянин со счетом 3:1 обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«Ты топище», – написал Дзюба.

Обыгранный Циципас – внук экс-футболиста сборной СССР по футболу Сергея Сальникова .

. В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем .

. «Зенит» сейчас проводит сбор в ОАЭ.

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