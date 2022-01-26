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    «Рубин» в презентации Кучаева упомянул Дзюбу и «клубничку»

    Пресс-служба «Рубина» представила трансфер Константина Кучаева из ЦСКА как выбор игрового автомата. Его арендовали до конца сезона.

    В качестве не выпавшей комбинации «Рубин» показал Артема Дзюбу и «клубничку».

    • Вероятно, это отсылка к видео 2020 года, где Дзюба мастурбирует на камеру.
    • В декабре сообщалось, что «Рубин» интересуется Дзюбой.
    • Казанцы идут в РПЛ 10-ми.

    Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

    Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

    Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

    Источник: твиттер «Рубина»

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    26.01.2022 22:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1819

      DMитрий 1 час назад

      Слуцкий научил татар юморить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5709

      Semenycch 1 час назад

      А Сутормина и 50 тысяч не показал?

      0
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