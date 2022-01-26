«Рубин» в презентации Кучаева упомянул Дзюбу и «клубничку»

Пресс-служба «Рубина» представила трансфер Константина Кучаева из ЦСКА как выбор игрового автомата. Его арендовали до конца сезона.

В качестве не выпавшей комбинации «Рубин» показал Артема Дзюбу и «клубничку».

Вероятно, это отсылка к видео 2020 года, где Дзюба мастурбирует на камеру.

В декабре сообщалось, что «Рубин» интересуется Дзюбой.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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