Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Чили без Месси, гол Суареса помог Уругваю победить Парагвай

Сборная Аргентины обыграла Чили (2:1) на выезде в 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022.

В Чили не сыграл нападающий аргентинцев Лионель Месси. Он пропускает игры сборной из-за последствий коронавируса.

Команда Лионеля Скалони не проигрывает 28 матчей подряд и отстает от Бразилии в квалификации ЧМ на четыре очка.

Уругвай победил в гостях Парагвай (1:0) и поднялся на четвертое место в квалификации. Единственный гол забил Луис Суарес.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур

Парагвай – Уругвай – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Суарес, 50.

Удаления: Гомес, 90+4 – нет.

Чили – Аргентина – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ди Мария, 10; 1:1 – Бреретон, 21; 1:2 – Мартинес, 34.

Календарь отбора ЧМ-2022

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