Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Чили без Месси, гол Суареса помог Уругваю победить Парагвай

Сборная Аргентины обыграла Чили (2:1) на выезде в 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022.
В Чили не сыграл нападающий аргентинцев Лионель Месси. Он пропускает игры сборной из-за последствий коронавируса.
Команда Лионеля Скалони не проигрывает 28 матчей подряд и отстает от Бразилии в квалификации ЧМ на четыре очка.
Уругвай победил в гостях Парагвай (1:0) и поднялся на четвертое место в квалификации. Единственный гол забил Луис Суарес.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур
Парагвай – Уругвай – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Суарес, 50.
Удаления: Гомес, 90+4 – нет.
Голы: 0:1 – Ди Мария, 10; 1:1 – Бреретон, 21; 1:2 – Мартинес, 34.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022
Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку
У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок