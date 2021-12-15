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    Отбор ЧМ-2022. Бразилия сыграла вничью с Эквадором в матче с двумя удалениями

    В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 Эквадор и Бразилия победителя не выявили.

    Бразильцы открыли счет усилиями Каземиро, на что эквадорцы ответили голом Феликса Торреса – в итоге ничья 1:1.

    Обе команды большую часть матча играли вдесятером после удалений Александера Домингеса и Эмерсона.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур

    Эквадор – Бразилия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каземиро, 6; 1:1 – Торрес, 75.

    Удаления: Домингес, 15 – Эмерсон, 20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4406

      _Marqella_ 18 минут назад

      Классный матч,посмотрела с большим удовольствием,но играть на высоте 2800 метров,добавляет преимущество местной команде...Узнала столицу Эквадора, город Кито..простите меня,Наталья Ивановна, моя учительница географии ...))

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