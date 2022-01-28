Отбор ЧМ-2022. Бразилия сыграла вничью с Эквадором в матче с двумя удалениями

В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 Эквадор и Бразилия победителя не выявили.

Бразильцы открыли счет усилиями Каземиро, на что эквадорцы ответили голом Феликса Торреса – в итоге ничья 1:1.

Обе команды большую часть матча играли вдесятером после удалений Александера Домингеса и Эмерсона.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур

Эквадор – Бразилия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каземиро, 6; 1:1 – Торрес, 75.

Удаления: Домингес, 15 – Эмерсон, 20.

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