Отбор ЧМ-2022. Бразилия сыграла вничью с Эквадором в матче с двумя удалениями

В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 Эквадор и Бразилия победителя не выявили.
Бразильцы открыли счет усилиями Каземиро, на что эквадорцы ответили голом Феликса Торреса – в итоге ничья 1:1.
Обе команды большую часть матча играли вдесятером после удалений Александера Домингеса и Эмерсона.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 15-й тур
Эквадор – Бразилия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Каземиро, 6; 1:1 – Торрес, 75.
Удаления: Домингес, 15 – Эмерсон, 20.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»