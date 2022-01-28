Судья показал 3 красные карточки в 1-м тайме матча Эквадор – Бразилия, одну из которых отменил благодаря VAR

В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 Эквадор принимает Бразилию.
В первом тайме арбитр удалил двух футболистов, еще одну красную карточку он показал, однако впоследствии отменил после просмотра видеоповтора.
- Александер Домингес, вратарь Эквадора – 15-я минута (грубая игра);
- Эмерсон, защитник Бразилии – 20-я минута (второе предупреждение);
- Алисон, вратарь Бразилии – 26-я минута (отмена благодаря вмешательству VAR).
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Источник: «Бомбардир»