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    Судья показал 3 красные карточки в 1-м тайме матча Эквадор – Бразилия, одну из которых отменил благодаря VAR

    В 15-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022 Эквадор принимает Бразилию.

    В первом тайме арбитр удалил двух футболистов, еще одну красную карточку он показал, однако впоследствии отменил после просмотра видеоповтора.

    • Александер Домингес, вратарь Эквадора – 15-я минута (грубая игра);
    • Эмерсон, защитник Бразилии – 20-я минута (второе предупреждение);
    • Алисон, вратарь Бразилии – 26-я минута (отмена благодаря вмешательству VAR).

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    Источник: «Бомбардир»

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