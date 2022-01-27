«Ювентус» интересуется Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может вернуться в Италию.
В подписании 30-летнего футболиста заинтересован «Ювентус».
Также туринский клуб рассматривает кандидатуру хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.
- В этом сезоне Жоржиньо забил 9 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах.
- Его контракт с «Челси» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость итальянца – 45 миллионов евро.
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Источник: La Gazzetta dello Sport