«МЮ» отдал Диалло в аренду «Рейнджерс» без права выкупа

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Амада Диалло в «Рейнджерс».
19-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца сезона без опции выкупа.
- Год назад «МЮ» купил форварда у «Аталанты» за 21,3 миллиона евро.
- В матчах за основную команду он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- В последний раз Диалло выходил на поле 8 декабря.
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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»