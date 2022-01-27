«МЮ» отдал Диалло в аренду «Рейнджерс» без права выкупа

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Амада Диалло в «Рейнджерс».

19-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца сезона без опции выкупа.

Год назад «МЮ» купил форварда у «Аталанты» за 21,3 миллиона евро.

В матчах за основную команду он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах.

В последний раз Диалло выходил на поле 8 декабря.

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