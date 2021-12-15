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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Тренер сборной Аргентины Скалони: «Месси сказал, что коронавирус сильно на него повлиял»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие в составе команды форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «Очевидно, мы хотели бы, чтобы Месси был с нами. Я разговаривал с ним, и он сказал, что коронавирус сильно повлиял на него.

    Важно, чтобы он выздоровел, поэтому я решил, что лучше будет, если он останется в клубе», – сказал Скалони.

    • Аргентина еще в ноябре вышла на ЧМ-2022.
    • 28 января аргентинцы сыграют с Чили, а 2 февраля – с Колумбией.
    • Месси переболел коронавирусом в начале января и с тех пор поучаствовал только в 1 матче.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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