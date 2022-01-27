Главные новости дня. Хендрикс перешел в «Фейеноорд», Кучаев – в «Рубин»

«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА.

«Байер» хочет подписать Азмуна уже зимой и готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона (Sport1).

Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка».

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»).

Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал».

Инфантино – о ЧМ каждые два года: «Мы должны дать африканцам чувство собственного достоинства».

Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают».

Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?».

«Фейеноорд» арендовал у «Спартака» Хендрикса.

Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин».