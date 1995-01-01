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    Главные новости дня. Хендрикс перешел в «Фейеноорд», Кучаев – в «Рубин»

    «Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА.

    «Байер» хочет подписать Азмуна уже зимой и готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона (Sport1).

    Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка».

    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»).

    Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал».

    Инфантино – о ЧМ каждые два года: «Мы должны дать африканцам чувство собственного достоинства».

    Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают».

    Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?».

    «Фейеноорд» арендовал у «Спартака» Хендрикса.

    Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин».

    Источник: Бомбардир.ру

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