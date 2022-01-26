«Байер» хочет подписать Азмуна уже зимой и готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона (Sport1)

«Байер» настаивает на немедленном подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, немецкий клуб, договорившийся с Азмуном о летнем переходе, хочет получить иранца уже зимой.

«Байер» готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона евро. Переход Азмуна в это трансферное окно зависит от того, удастся ли немецкому клубу удержать нападающего Лукаса Аларио, получившему два предложения от других команд.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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