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    «Байер» хочет подписать Азмуна уже зимой и готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона (Sport1)

    «Байер» настаивает на немедленном подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, немецкий клуб, договорившийся с Азмуном о летнем переходе, хочет получить иранца уже зимой.

    «Байер» готов заплатить «Зениту» 2-3 миллиона евро. Переход Азмуна в это трансферное окно зависит от того, удастся ли немецкому клубу удержать нападающего Лукаса Аларио, получившему два предложения от других команд.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»

    Источник: Sport1

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +57180

      portero 22 минуты назад

      Если Зенит бразильца подписывает, то Азмуна надо отдавать, а то филонить будет, он это умеет....

      1
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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb 49 минут назад

      Отдавать однозначно в этой ситуации. В другой пригодился бы самому клубу. А теперь отпустить Сердара с Богом.

      0
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      Рейтинг: +4068

      Бомбардиръ > petrucho-spb 46 минут назад

      Ну что ж, немчура воспользуется грызней между бомжами(

      0
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      ...
      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb > Бомбардиръ 39 минут назад

      Какое интересное умозаключение!
      нифига се во ты блин выстрелил, чё то я совсем не вкуривал тему.

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