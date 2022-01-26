Инфантино – о ЧМ каждые два года: «Мы должны дать африканцам чувство собственного достоинства»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что проведение чемпионата мира раз в два года поможет избежать массового наплыва беженцев в Европу.

«Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море, чтобы найти здесь лучшую жизнь.

Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства», – сказал Инфантино.

Инфантино выступает инициатором реформы.

Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

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