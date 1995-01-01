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    Инфантино – о ЧМ каждые два года: «Мы должны дать африканцам чувство собственного достоинства»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что проведение чемпионата мира раз в два года поможет избежать массового наплыва беженцев в Европу.

    «Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море, чтобы найти здесь лучшую жизнь.

    Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства», – сказал Инфантино.

    • Инфантино выступает инициатором реформы.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

    Блаттер – о ЧМ каждые два года: «Это идиотизм. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные»

    Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Источник: DW Sports

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1561

      Maxi_7 21 минуту назад

      Очередной популизм в прозаичной тупой погоне за набиванием карманов.

      0
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      Рейтинг: +2353

      Play 22 минуты назад

      Это к чему вообще? Кто-нибудь понял? Всем понятно другое, что весь смысл этой инициативы - набивать карманы с проведения ЧМ в два раза больше.

      0
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      Рейтинг: +7761

      FanatSerj 27 минут назад

      Мда уж а у нас ещё на Мутко гонят, тут вон ляпнул не пришей рукав к рукомойнику и понимай как хочешь, сейчас с управленцами в Европе ещё похуже чем в России.

      1
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      Рейтинг: +4076

      Бомбардиръ 28 минут назад

      На каждом ЧМ африканцы обсираются.
      Какая инфантильность мышления у господина Инфантино...

      2
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      Рейтинг: +10461

      alex1951 > Бомбардиръ 21 минуту назад

      Товарищ Бомбардир,хорошо обыграл его фамилию....
      Могу пояснить......
      Пусть плюнут мне в лицо ,если идея подобного рода остановит чернявых от расползания по Европе.....Это тараканы,трутни,ленивые и тд и тп.....
      Ну да ,с мячиком научились обращаться ....Но это не экономика,это в свое личное удовольствие,за которое Европа неплохо отстегивает.....
      И что будет с остальными турнирами? Как их распихивать?
      Или что или как? Я к тому ,что опять рулят бабки? Или все же спортивный интерес?

      1
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      Рейтинг: +4076

      Бомбардиръ > alex1951 7 минут назад


      Когда он сказал одно, на уме у него было другое. Бабки, конечно.

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      Рейтинг: +10461

      alex1951 > Бомбардиръ 2 минуты назад

      ...Ну ,значит ,мы поняли аллегорию сеньора Инфантино.....
      ничего нового ,все старо ,как мир.........
      И что будет.....Спрессуют так ,что полная Ж.
      Чемп...Отборы....Лига Ч.....Лига Конф. .....Чм и ЧЕ........
      Никакой личной жизни.......Видать ,,корона ,, уже и по мозгам ударила.....

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      Рейтинг: +9102

      "supermax" 38 минут назад

      у них нет собственного достоинства? тогда как можно его им дать? бухой что ли

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      Рейтинг: +23006

      bset 57 минут назад

      Чего, ***? Как одно с другим связано? Может наоборот будет наплыв африканцев? Например, после ЧМ-2018, когда сборная Сенегала базировалась в Калуге, много сенегальцев осталось нелегальных. Раньше чернокожих было невозможно увидеть в провинциальном городе, а теперь встречаются чаще. Короче чушь какая-то.

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