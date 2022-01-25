«Ман Сити» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (Николо Скира)

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес перейдет в «Манчестер Сити».
По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали условия трансфера. Контракт с 21-летним аргентинцем будет рассчитан на пять лет.
Сообщалось, что сумма сделки не превысит 20 миллионов фунтов.
- Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
- Он забил 18 голов в 20 матчах.
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Источник: твиттер Николо Скиры