«Ман Сити» опередил «Милан» в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (ESPN)

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити».

По информации ESPN, в английском клубе убеждены, что опередили «Милан» в борьбе за 21-летнего аргентинца. Сторонам осталось согласовать незначительные детали сделки.

Сумма трансфера не превысит 20 миллионов фунтов. «Ман Сити» может отдать Альвареса в обратную аренду на полгода.

Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.

Он забил 18 голов в 20 матчах.

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