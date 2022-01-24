«Ман Сити» опередил «Милан» в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (ESPN)

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити».
По информации ESPN, в английском клубе убеждены, что опередили «Милан» в борьбе за 21-летнего аргентинца. Сторонам осталось согласовать незначительные детали сделки.
Сумма трансфера не превысит 20 миллионов фунтов. «Ман Сити» может отдать Альвареса в обратную аренду на полгода.
- Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
- Он забил 18 голов в 20 матчах.
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Источник: ESPN