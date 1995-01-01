Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    «Ман Сити» опередил «Милан» в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (ESPN)

    Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити».

    По информации ESPN, в английском клубе убеждены, что опередили «Милан» в борьбе за 21-летнего аргентинца. Сторонам осталось согласовать незначительные детали сделки.

    Сумма трансфера не превысит 20 миллионов фунтов. «Ман Сити» может отдать Альвареса в обратную аренду на полгода.

    • Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
    • Он забил 18 голов в 20 матчах.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +812

      mama1991 6 часов назад

      как себя надо не уважать, чтоб подписать такой контракт?)))) какие недо амбиции надо иметь чтоб такое исполнить?)))) иди в молодой Милан, играй! хотя кто это этот альварез? хз

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru