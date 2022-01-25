«Ростов» опроверг уход Арутюнянца с поста президента клуба

«Ростов» выступил с заявлением по поводу информации о возможном уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.
«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост.
Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», – говорится в заявлении «Ростова».
- Команда занимает 14-е место в РПЛ с 18 очками после 18 туров.
- Арутюнянц занимает пост президента клуба с июня 2017 года.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды
Источник: сайт «Ростова»