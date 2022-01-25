«Ростов» опроверг уход Арутюнянца с поста президента клуба

«Ростов» выступил с заявлением по поводу информации о возможном уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост.

Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», – говорится в заявлении «Ростова».

Команда занимает 14-е место в РПЛ с 18 очками после 18 туров.

Арутюнянц занимает пост президента клуба с июня 2017 года.

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