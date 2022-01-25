Марсьяль прилетел в Испанию. «Севилья» арендует его у «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время станет игроком «Севильи».
По информации COPE, испанский клуб арендует 26-летнего француза до конца сезона за 5 миллионов евро.
Марсьяль уже прилетел в Севилью. После прохождения медосмотра он присоединится к команде. «Севилья» будет полностью выплачивать зарплату французу.
- «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
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Источник: COPE