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    Марсьяль прилетел в Испанию. «Севилья» арендует его у «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время станет игроком «Севильи».

    По информации COPE, испанский клуб арендует 26-летнего француза до конца сезона за 5 миллионов евро.

    Марсьяль уже прилетел в Севилью. После прохождения медосмотра он присоединится к команде. «Севилья» будет полностью выплачивать зарплату французу.

    • «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      wiss 1 час назад

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