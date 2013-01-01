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    Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Сочи» бесплатно («РБ-Спорт»)

    Стали известны подробности перехода нападающего Георгия Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи».

    По информации «РБ-Спорт», 24-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

    Форвард перед подписанием контракта с «Сочи» расторг соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 30 июня 2022 года.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он провел 26 матчей.
    • Контракт игрока с «Сочи» действует до лета 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +466

      klimovich 1 час назад

      Судя по турнирной таблице, пошел на повышение :(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Может теперь станет футболистом, а не свиньёй.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15000

      Persona_non_Grata > Узб@гоеный 1 час назад

      Ты же как был дебилом , так им и останешься (((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      сбагрили нелеквид а сочи все подбирает хотя вдруг заискрит на юге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n 3 часа назад

      Шлак потихоньку выносим.

      1
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