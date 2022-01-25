Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Сочи» бесплатно («РБ-Спорт»)

Стали известны подробности перехода нападающего Георгия Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи».

По информации «РБ-Спорт», 24-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

Форвард перед подписанием контракта с «Сочи» расторг соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 30 июня 2022 года.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

За основную команду он провел 26 матчей.

Контракт игрока с «Сочи» действует до лета 2024 года.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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