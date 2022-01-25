Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Сочи» бесплатно («РБ-Спорт»)

Стали известны подробности перехода нападающего Георгия Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи».
По информации «РБ-Спорт», 24-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
Форвард перед подписанием контракта с «Сочи» расторг соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 30 июня 2022 года.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
- За основную команду он провел 26 матчей.
- Контракт игрока с «Сочи» действует до лета 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды
Источник: «РБ-Спорт»