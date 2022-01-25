Гончаренко – об увольнении из «Краснодара»: «Сделал вывод, что должны быть четкие договоренности»

Виктор Гончаренко прокомментировал отставку с поста главного тренера «Краснодара».

«Что касается короткого этапа работы в «Краснодаре» – да, действительно, он был коротким, но не надо забывать, на каком месте команда оказалась в прошлом сезоне. Если бы у нас повально не выкосило столько людей перед матчем с «Нижним Новгородом», и мы бы одержали победу, «Краснодар» был бы на третьем месте.

Это был бы неплохой результат после того, что команда была внизу в прошлом сезоне. Нам удалось перестроить атакующую модель игры, она всe равно оставалась атакующей, появились яркие краски, команда в чем-то стала менее привычной, когда было очень много коротких передач, перепасовки в центре поля.

Мы сделали игру немного более вертикальной, больше людей отправили за спину, но не отказывались от того, что «Краснодар» должен играть коротко.

Что касается статистики, то там достаточно неплохо мы смотрелись по всем показателям. Может быть, вопрос стоял по реализации, но ты можешь ничего не создавать и выиграть, а можешь создавать, но не выиграть.

Мне сложно однозначно оценить этот краснодарский этап. Выводы? Может быть, должны быть четкие договоренности, какой мы видим команду и какой должен быть результат, – сказал Гончаренко.

5 января Гончаренко уволили из «Краснодара».

Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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