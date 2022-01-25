Гончаренко: «Надеюсь, мне удастся сделать команду, похожую на «Аталанту» или «Лидс»

Бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о командах, за которыми следит.

«То, что делают «Лидс» и «Аталанта», мне очень по душе. Может быть, когда-то я приду к тому, что мы будем прессинговать один в один. Хотя моментами мы и в «Краснодаре», и в ЦСКА это использовали.

Что такое игра один в один – если ты где-то перехватываешь мяч, то это уже гарантировано опасный момент. Риск есть, но «Аталанта» много забивает, потому что готова к этому прессингу ментально, под это подобраны игроки. Великолепно подобрана группа атаки, которая умеет прессинговать, исполнять, направлять.

Это футбол, который мне очень нравится у «Аталанты» и «Лидса». Надеюсь, что мне удастся такую команду сделать. Думаю, за этим будущее. Это то, что Лобановский очень часто делал, прессинг по всему полю.

Насколько сложно этого добиться? Трудность в том, что нападающих, особенно высокорослых, тяжело заставить системно прессинговать один в один. Многие размышляют, что если будут прессинговать, то им сил не хватит качественно завершать. Или же нападающий должен понимать, куда направит, чтобы игроки могли забрать.

Немаловажный момент – все игроки группы атаки должны понимать, что голы забиваются до четырех-пяти передач. Если ты забираешь мяч, то атаку должен провести быстро. Но если ты не прессингуешь, забрать мяч и провести атаку сложно.

Если под ЦСКА больше подходила «Аталанта», то под «Краснодар» – «Ливерпуль», «Бавария» или «Милан», – сказал Гончаренко.

5 января Гончаренко уволили из «Краснодара».

Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Гончаренко: «И в «Краснодаре», и в ЦСКА было пятое место в РПЛ. Оно не самое плохое»