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    Гончаренко: «И в «Краснодаре», и в ЦСКА было пятое место в РПЛ. Оно не самое плохое»

    Бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко оценил свою работу в 2021 году.

    «Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА.

    Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у «Краснодара», чтобы забраться выше.

    Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую», – сказал белорусский специалист.

    • ЦСКА отправил в отставку Гончаренко 22 марта.
    • 6 апреля он возглавил «Краснодар», откуда его уволили 5 января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2915

      Derzkiy1 4 часа назад

      ЦСКА обычно 1-2 было) теперь средняк стал …..

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      Рейтинг: +5676

      Semenycch 4 часа назад

      Какой молодец! Так и 16 место в лиге не самое плохое, есть еще лиги ниже!

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