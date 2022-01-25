Гончаренко: «И в «Краснодаре», и в ЦСКА было пятое место в РПЛ. Оно не самое плохое»

Бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко оценил свою работу в 2021 году.

«Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА.

Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у «Краснодара», чтобы забраться выше.

Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую», – сказал белорусский специалист.

ЦСКА отправил в отставку Гончаренко 22 марта.

6 апреля он возглавил «Краснодар», откуда его уволили 5 января.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы