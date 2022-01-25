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  • Гончаренко: «И в «Краснодаре», и в ЦСКА было пятое место в РПЛ. Оно не самое плохое»

Гончаренко: «И в «Краснодаре», и в ЦСКА было пятое место в РПЛ. Оно не самое плохое»

25 января 2022, 00:15
7

Бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко оценил свою работу в 2021 году.

«Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА.

Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у «Краснодара», чтобы забраться выше.

Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую», – сказал белорусский специалист.

  • ЦСКА отправил в отставку Гончаренко 22 марта.
  • 6 апреля он возглавил «Краснодар», откуда его уволили 5 января.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1643061984
ЦСКА обычно 1-2 было) теперь средняк стал …..
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talgatnurzhanov2006
1643082048
Теперь осталось только картоху копать, больше вариантов нет.
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Niko
1643087680
Не следил за Краснодаром, но про цска могу сказать трамплин был в первый сезон, далее было плавное сползание. Никаких идей, никакой логики. Игры не было вообще, смотреть не возможно. Никаких корректировок, изменений состава. Только количество центральных защитников менял. Тотальное разочарование. Слава богу этот этап в жизни цска позади. Столь безидейных тренеров не встречал. Даже уважаемый Слуцкий был интереснее. Хотя так же в цска никаких идей.
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serglider
1643088084
Сейчас, 5-е место это даже не еврокубки))) Так что оно однозначно уже не "плохое", а прям тухлое и обидное! В общем, понятно, что белорус пиарится, что бы найти тренерскую должность в России: работа не пыльная и бабосы платят поболее чем в бульбашии))) В российские "флагманы" его уже точно никуда не возьмут, а вот клубы из нижней части таблицы, вполне могут заинтересоваться, для них как раз 5-е место - это просто ваааауууу! А вообще Гончар как тренер пошел по наклонной! Чудит белорус, однако есть у него плюс, что клубные склоки не выплескивает в медиапространство, обо всех отзывается подчеркнуто либо хорошо, либо никак и никогда плохо...
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вальтер79
1643096042
если так рассуждать то 16 тоже отличное место)))))))
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zigbert
1643114890
В ЦСКА у Гончаренко был кредит доверия на несколько лет но не получилось. Хотя при нем были и запоминающиеся матчи в ЛЧ с Реалом. Но с Краснодаром все произошло на удивление быстро.
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