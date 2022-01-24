Смолов – о переходе в «Динамо»: «Есть ощущение, что вернулся домой»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о своем возвращении в московский клуб.

– Вы уже больше недели провели с командой. Почувствовали, что снова оказались дома?

– С одной стороны, много новых ребят. Но осталось и много людей, с которыми я раньше работал. Так что, конечно, есть ощущение, что вернулся домой.

– Следили ли вы за игрой «Динамо» в этом сезоне?

– По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне.

В принципе, уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела своe лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице не случайно.

Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год.

Команда идет на 2-м месте в этом сезоне РПЛ.

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