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    Смолов – о переходе в «Динамо»: «Есть ощущение, что вернулся домой»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о своем возвращении в московский клуб.

    – Вы уже больше недели провели с командой. Почувствовали, что снова оказались дома?

    – С одной стороны, много новых ребят. Но осталось и много людей, с которыми я раньше работал. Так что, конечно, есть ощущение, что вернулся домой.

    – Следили ли вы за игрой «Динамо» в этом сезоне?

    – По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне.

    В принципе, уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела своe лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице не случайно.

    • Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год.
    • Команда идет на 2-м месте в этом сезоне РПЛ.
    • Форвард перешел 12 января из «Локомотива».

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3903

      mutabor0992 13 минут назад

      Да уж хВедя!!!Ты прям как в армии...Где уснул там и кровать,где упал там и дом.гы гы

      0
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      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Не тянет Федя весь чемпионат! Месяца два-три, от силы его еще хватает... Потом Федя сдувается, как воздушный шарик и становится мешок-мешком... Идет по стопами Жиркова...

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