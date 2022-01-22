«Сочи» на сборах в Турции проведет семь матчей, среди соперников – «Рубин» и «Динамо»

«Сочи» анонсировал товарищеские встречи, которые состоятся в ходе подготовки команды ко второй части сезона.

Всего запланировано семь матчей: четыре – с российскими клубами, три – с зарубежными.

25 января – «Аустрия»;

29 января – «Балтика»;

2 февраля – «Рубин»;

10 февраля – «Динамо» (Москва);

14 февраля – «Тобол»;

14 февраля – «Кубань»;

18 февраля – «Кайрат».

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