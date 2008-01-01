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    «Сочи» на сборах в Турции проведет семь матчей, среди соперников – «Рубин» и «Динамо»

    «Сочи» анонсировал товарищеские встречи, которые состоятся в ходе подготовки команды ко второй части сезона.

    Всего запланировано семь матчей: четыре – с российскими клубами, три – с зарубежными.

    • 25 января – «Аустрия»;
    • 29 января – «Балтика»;
    • 2 февраля – «Рубин»;
    • 10 февраля – «Динамо» (Москва);
    • 14 февраля – «Тобол»;
    • 14 февраля – «Кубань»;
    • 18 февраля – «Кайрат».

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    Источник: твиттер «Сочи»

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