Цорн: «Было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер форварда Вильсона Изидора из «Монако» в московский клуб.

«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Изидор поверил в наш проект.

Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения», – сказал Цорн.

Сообщалось, что за Изидора заплатят 4 миллиона евро с учетом бонусов.

В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.

Француз заключил с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.

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