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    Цорн: «Было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер форварда Вильсона Изидора из «Монако» в московский клуб.

    «Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Изидор поверил в наш проект.

    Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения», – сказал Цорн.

    • Сообщалось, что за Изидора заплатят 4 миллиона евро с учетом бонусов.
    • В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
    • Француз заключил с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13159

      Cleaner 50 минут назад

      «Было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив». Но БАБЛО сделало свое дело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5660

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Судя по статистике этого "форварда" Цорн продолжает укреплять свой кошелек, а не линию нападения Локомотива...

      1
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      Рейтинг: +320

      maratagliulin 3 часа назад

      Тварь лживая и вор

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3762

      PAREVG. 4 часа назад

      БРАВО
      Поменяли забивающего иногда Федю, на бесполезного мартыхая.

      2
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 4 часа назад

      "В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола." Да, звезда, было нелегко пилить бабло!

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