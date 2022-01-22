Слуцкий: «Сейчас самое комфортное время в моей тренерской карьере»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий доволен своим пребыванием в казанском клубе.

«В Казани очень комфортно. На данный момент самое комфортное время в тренерской карьере, я безумно люблю наш клуб, Казань, людей, которые работают внутри коллектива.

То, что не всe получилось в первой в части чемпионата, усиливается тем, что мне хочется отдать максимальную большую часть собственных знаний, энергетики, эмоций, чтобы «Рубин» находился на лидирующих позициях в РПЛ.

Дом у тренера там, где его работа, на сегодняшний день Казань является моим домом, поэтому я его люблю», – сказал Слуцкий.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

50-летний Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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