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    Слуцкий: «Сейчас самое комфортное время в моей тренерской карьере»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий доволен своим пребыванием в казанском клубе.

    «В Казани очень комфортно. На данный момент самое комфортное время в тренерской карьере, я безумно люблю наш клуб, Казань, людей, которые работают внутри коллектива.

    То, что не всe получилось в первой в части чемпионата, усиливается тем, что мне хочется отдать максимальную большую часть собственных знаний, энергетики, эмоций, чтобы «Рубин» находился на лидирующих позициях в РПЛ.

    Дом у тренера там, где его работа, на сегодняшний день Казань является моим домом, поэтому я его люблю», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
    • 50-летний Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +769

      Vitaga 5 часов назад

      никто Слуцкого не уволит. Рубин займет 6-9 место. потом прикупят игроков и в следующем сезоне будут в тройке

      1
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      Рейтинг: +4186

      neim 5 часов назад

      Ну да, вылететь из РПЛ практически не возможно, а стремиться к лучшему не обязательно, задачи не было.
      Живи да радуйся, стриги потихоньку бобосы с Деспотов и им подобных .

      1
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 6 часов назад

      Что то с трудом верится в эти его слова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +525

      El_Chori 6 часов назад

      И был уволен через 3-5 туров...

      Скриньте

      1
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      Рейтинг: +769

      Vitaga > El_Chori 4 часа назад

      если нет? признаешь себя балаболом?

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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 7 часов назад

      Слуцкий обычно достаточно сдержанный и разумный человек. Какая толпа кошек пробежала между ним и Деспотом не понятно.

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      Рейтинг: +785

      Spinorr > Semenycch 2 часа назад

      Предположу.
      Если человек не пашет на тренировках, а это видно, то это та самая кошка.

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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Зона комфорта - 10-е место?..

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      Рейтинг: +1455

      vmonomah17 > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Ну да. В еврокубки уже не попасть и до зоны вылета далеко. Можно расслабиться)))

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