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    Кубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:3) и вылетела из турнира

    В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» в гостях уступила «Атлетику» со счетом 2:3.

    В ходе матча каталонцы дважды отыгрывались, в том числе на 93-й минуте, однако команда из Бильбао забила третий мяч в дополнительное время и вышла в четвертьфинал.

    Дебютный гол забил нападающий «Барсы» Ферран Торрес.

    Испания. Кубок. 1/8 финала

    Атлетик – Барселона – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Муньяин, 2; 1:1 – Торрес, 20; 2:1 – Мартинес, 86; 2:2 – Педри, 90+3; 3:2 – Муньяин, 105+1 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.01.2022 02:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +93171

      zigbert 14 часов назад

      Всю игру Барсе пришлось отыгрываться а на концовку не хватило сил.

      2
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      Рейтинг: +20190

      JTherry 15 часов назад

      не видать Барсе трофеев в этом сезоне, как своих ушей...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      КУКУШКА 17 часов назад

      Барса на долго застрянет в середняках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Lipatoff 23 часа назад

      Растерянная игра от Барсы, ещё очередные травмы, надеюсь всё образуется, а вообще Хави со стартовым составом не угадал

      0
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      Рейтинг: +14

      byniki 23 часа назад

      дристуны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11391

      DeStar 23 часа назад

      Атлетик играл лучше
      Но вот пенки за такие руки бесят в любых матчах. Ну навесил ты, еще не понятно куда и кому, и опа ,получаешь возможность пробить пенку..

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