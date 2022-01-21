Кубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:3) и вылетела из турнира

В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» в гостях уступила «Атлетику» со счетом 2:3.

В ходе матча каталонцы дважды отыгрывались, в том числе на 93-й минуте, однако команда из Бильбао забила третий мяч в дополнительное время и вышла в четвертьфинал.

Дебютный гол забил нападающий «Барсы» Ферран Торрес.

Испания. Кубок. 1/8 финала

Атлетик – Барселона – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Муньяин, 2; 1:1 – Торрес, 20; 2:1 – Мартинес, 86; 2:2 – Педри, 90+3; 3:2 – Муньяин, 105+1 (с пенальти).

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