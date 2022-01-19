Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сотрудник ВТБ похитил больше 4 миллионов рублей у экс-игрока «Динамо» Флореску

Сотрудник ВТБ похитил больше 4 миллионов рублей у экс-игрока «Динамо» Флореску

19 января 2022, 15:59
14

У бывшего футболиста «Динамо», «Торпедо» и «Алании» Георге Флореску украли деньги со счета банка ВТБ, сообщает Mash.

Кража произошла в 2019 году. Сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, перевел себе 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей) со счета 37-летнего румына.

Сам Флореску тогда не заявил о краже или просто ее не заметил. Сотрудники службы безопасности банка обнаружили преступление только сейчас. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего подозреваемого.

  • Флореску не играет с 2020 года.
  • В сезоне-2010/11 он вышел в финал Кубка России с «Аланией».

Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Динамо Флореску Георге
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1642598150
Ему и тогда 37 лет было? Тогда он был 34-35-летним румыном. "или просто ее не заметил" - ну а фигли, даже для посредственного (или никчемного) футболёра 60 тысяч евро - копейки.
Ответить
Беспонтий
1642598565
ментовские войны втб или втф
Ответить
vladimir-7
1642600816
Банкиры в работе по незаметному очищению кошельков клиентов.
Ответить
"supermax"
1642602089
Просто её не заметил...
Ответить
Axe111
1642603599
Не заметил пропажу 100к евро....ну правильно в России же играл.деньги рекой!!!!!
Ответить
Снег
1642603763
Он рассчитывал, что у цыгана никто не сопрёт. Наивных дух - в России всех обуют.
Ответить
portero
1642603889
Хорошо зарабатывал легионер, раз не заметил пропажи 60 500 евро....
Ответить
serglider
1642615876
Ага! Наверное кража совпала с загулом румына в кабаках, с выпивкой и шлюхами))) Потом чел протрезвел, промониторил свой счет... увидел, что косарей 80 не хватает... подумал - вот погудел, так погудел и... успокоился))) Через два года, ВТБ "обрадовал", что 60К таки тюзнул их сотрудник! За скобками осталась инфра, бабосы румыну вернут или как?
Ответить
владимир миронов
1642618279
Это Россия,дружок.Могли вообще без штанов оставить.
Ответить
Hektor 84
1642698819
Вот и ложи денежки в банк
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+