Сотрудник ВТБ похитил больше 4 миллионов рублей у экс-игрока «Динамо» Флореску

У бывшего футболиста «Динамо», «Торпедо» и «Алании» Георге Флореску украли деньги со счета банка ВТБ, сообщает Mash.

Кража произошла в 2019 году. Сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, перевел себе 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей) со счета 37-летнего румына.

Сам Флореску тогда не заявил о краже или просто ее не заметил. Сотрудники службы безопасности банка обнаружили преступление только сейчас. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего подозреваемого.