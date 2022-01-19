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    Сотрудник ВТБ похитил больше 4 миллионов рублей у экс-игрока «Динамо» Флореску

    У бывшего футболиста «Динамо», «Торпедо» и «Алании» Георге Флореску украли деньги со счета банка ВТБ, сообщает Mash.

    Кража произошла в 2019 году. Сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, перевел себе 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей) со счета 37-летнего румына.

    Сам Флореску тогда не заявил о краже или просто ее не заметил. Сотрудники службы безопасности банка обнаружили преступление только сейчас. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего подозреваемого.

    • Флореску не играет с 2020 года.
    • В сезоне-2010/11 он вышел в финал Кубка России с «Аланией».

    Источник: Mash

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    19.01.2022 15:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Вот и ложи денежки в банк

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      Рейтинг: +6884

      владимир миронов 19 января, 21:51

      Это Россия,дружок.Могли вообще без штанов оставить.

      0
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      Рейтинг: +1840

      serglider 19 января, 21:11

      Ага! Наверное кража совпала с загулом румына в кабаках, с выпивкой и шлюхами))) Потом чел протрезвел, промониторил свой счет... увидел, что косарей 80 не хватает... подумал - вот погудел, так погудел и... успокоился))) Через два года, ВТБ "обрадовал", что 60К таки тюзнул их сотрудник! За скобками осталась инфра, бабосы румыну вернут или как?

      0
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      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 17:51

      Хорошо зарабатывал легионер, раз не заметил пропажи 60 500 евро....

      1
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      Рейтинг: +384

      Снег 19 января, 17:49

      Он рассчитывал, что у цыгана никто не сопрёт. Наивных дух - в России всех обуют.

      0
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      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 17:46

      Не заметил пропажу 100к евро....ну правильно в России же играл.деньги рекой!!!!!

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      Рейтинг: +9049

      "supermax" 19 января, 17:21

      Просто её не заметил...

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 19 января, 17:00

      Банкиры в работе по незаметному очищению кошельков клиентов.

      1
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      Рейтинг: +267

      Беспонтий 19 января, 16:22

      ментовские войны
      втб или втф

      3
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 16:15

      Ему и тогда 37 лет было? Тогда он был 34-35-летним румыном.
      "или просто ее не заметил" - ну а фигли, даже для посредственного (или никчемного) футболёра 60 тысяч евро - копейки.

      2
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      ...
      Рейтинг: +544

      Mityai90 > Fusballer 19 января, 16:36

      Судя по википедии этот ноунейм играл за Динамо в 2013-2014 году, отыграл всего 3 матча. Это сколько же он получал, а главное за какие заслуги, что в 19 году у него остался еще счет в втб и он не заметил пропажи 60 тысяч евро?!

      2
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Mityai90 19 января, 16:52

      Да, что-то тут не сходится.

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      Рейтинг: +56941

      portero > Fusballer 19 января, 18:03

      Как вариант, снял со счёта деньги под ноль, счет не закрывал, срок действия карты истёк, на счет пришла премия на которую он не расчитывал или проценты....
      Он в полной уверенности что там ничего нет и забыл уже про этот банк....

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > portero 19 января, 19:09

      Вполне возможно.

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