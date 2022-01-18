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    Депутат Милонов: «Боюсь, антироссийское лобби не даст нам провести Евро-2032»

    Виталий Милонов, депутат Государственной думы РФ, поддержал стремление российских футбольных властей провести Евро-2032. Заявка может быть подана в ближайшие недели.

    «Это прекрасная идея и я ее поддерживаю. Провести на уровне чемпионата мира-2018 мы не сможем. Мы сможем провести чемпионат Европы 2032 года, если нам его дадут, на более высшем уровне, чем чемпионат мира в России! Наша инфраструктура заметно улучшена по сравнению с теми годами, но если мы получим поддержку нашей заявки, то будет сделано все, чтобы это был самый лучший чемпионат Европы, который когда-либо проводился.

    Боюсь только, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник», – убежден Милонов.

    • ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.
    • Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.
    • Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).

    Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

    Депутат Журова: «Обязательно поддержу заявку России на проведение Евро-2032»

    Источник: Metaratings

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    18.01.2022 17:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 18 января 2022, 20:05

      Мало ему Никитушка настучал.

      0
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 19:45

      депутат милонов и все остальные депутаты-чиновники почему то отождествляют себя с Россией. на самом деле это паразиты сосатели крови страны - её ресурсов и народа. конечно ни один нормальный человек не доверит этим прохвостам ничего. они могут только подкупив таких же махинаторов на западе получить какое то мероприятие и проводить в очередной раз аферы и распил бюджета

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:44

      Вот зато вас типо пожизненно в депутаты прописали.... типо выбирают???

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:54

      И правильно, что не даст. А Милонову и компании так и хочется что то денежное в России провести и денег из бюджета по своим карманам понапихать...(

      0
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 18 января 2022, 18:29

      Да уж, момент для заявки не очень благоприятный с точки зрения геополитики.

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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 18 января 2022, 18:15

      Было бы классно конечно. Но нам не дадут 100%

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