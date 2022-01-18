Депутат Милонов: «Боюсь, антироссийское лобби не даст нам провести Евро-2032»

Виталий Милонов, депутат Государственной думы РФ, поддержал стремление российских футбольных властей провести Евро-2032. Заявка может быть подана в ближайшие недели.

«Это прекрасная идея и я ее поддерживаю. Провести на уровне чемпионата мира-2018 мы не сможем. Мы сможем провести чемпионат Европы 2032 года, если нам его дадут, на более высшем уровне, чем чемпионат мира в России! Наша инфраструктура заметно улучшена по сравнению с теми годами, но если мы получим поддержку нашей заявки, то будет сделано все, чтобы это был самый лучший чемпионат Европы, который когда-либо проводился.

Боюсь только, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник», – убежден Милонов.

ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.

Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.

Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).

Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

Депутат Журова: «Обязательно поддержу заявку России на проведение Евро-2032»