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    Язиджи отправился в Москву для завершения перехода в ЦСКА (Hurriyet)

    Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

    Сегодня 24-летний футболист вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения контракта.

    Сообщалось, что клубы договорились об аренде турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Hurriyet

    Турецкая ежедневная газета. Основана в 1948 году в Стамбуле. Аудитория в твиттере – 4,3 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +24055

      vladimir-7 28 минут назад

      То Язиджи на фото в форме ЦСКА, то он вылетает в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта, определились бы
      журналюги, а потом писали бы новости.

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      Рейтинг: +22809

      bset > vladimir-7 23 минуты назад

      А где он на фото был? Медину только видел в форме.

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      Рейтинг: +24055

      vladimir-7 > bset 14 минут назад

      да, да ошибка.

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      Рейтинг: +793

      OOOVVV. 34 минуты назад

      ждём, удачных игр за ЦСКА.

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      Рейтинг: +5487

      Semenycch 1 час назад

      ЦСКА явно намерился укрепить центральную зону.

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