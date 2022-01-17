Язиджи отправился в Москву для завершения перехода в ЦСКА (Hurriyet)

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

Сегодня 24-летний футболист вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения контракта.

Сообщалось, что клубы договорились об аренде турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.