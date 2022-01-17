Новичок ЦСКА Медина: «Рад прийти в этот замечательный клуб. Спасибо фанатам за любовь!»

Полузащитник Хесус Медина прокомментировал переход в ЦСКА на правах свободного агента.
«Рад прийти в этот замечательный клуб и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь!
Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» – написал Медина в твиттере по-русски.
- Контракт с 24-летним парагвайцем рассчитан до конца сезона-2024/25.
- Последним клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он играл с 2018 года.
- Он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
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Источник: твиттер Хесуса Медины