Новичок ЦСКА Медина: «Рад прийти в этот замечательный клуб. Спасибо фанатам за любовь!»

Полузащитник Хесус Медина прокомментировал переход в ЦСКА на правах свободного агента.

«Рад прийти в этот замечательный клуб и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь!

Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» – написал Медина в твиттере по-русски.

Контракт с 24-летним парагвайцем рассчитан до конца сезона-2024/25.

Последним клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он играл с 2018 года.

Он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.