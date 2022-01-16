Самедов: «В США меня шокировали грязь и бездомные»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от поездки в США. Он побывал на НБА, НХЛ.

– Почему?

– Я был в Нью-Йорке 4 дня. Сходил на баскетбол, на хоккей, и потом я поехал в Вашингтон. Меня Женя Кузнецов туда позвал. Вашингтон мне понравился гораздо больше. Он более чистый и спокойный. Нью-Йорк – безумно грязный город. Огромное количество бездомных. По энергетике он очень тяжелый. Он прямо на тебя давит.

Вашингтон более спокойный и лайтовый. Может, если бы я оказался в Лос-Анджелесе, Майами или Сан-Франциско, куда очень хотел бы съездить, по-другому реагировал бы. Но Нью-Йорк – очень тяжелый город.

– Что тебя шокировало в США?

– Грязь и бездомные.