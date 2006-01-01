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    Самедов: «В США меня шокировали грязь и бездомные»

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от поездки в США. Он побывал на НБА, НХЛ.

    – Почему?

    – Я был в Нью-Йорке 4 дня. Сходил на баскетбол, на хоккей, и потом я поехал в Вашингтон. Меня Женя Кузнецов туда позвал. Вашингтон мне понравился гораздо больше. Он более чистый и спокойный. Нью-Йорк – безумно грязный город. Огромное количество бездомных. По энергетике он очень тяжелый. Он прямо на тебя давит.

    Вашингтон более спокойный и лайтовый. Может, если бы я оказался в Лос-Анджелесе, Майами или Сан-Франциско, куда очень хотел бы съездить, по-другому реагировал бы. Но Нью-Йорк – очень тяжелый город.

    – Что тебя шокировало в США?

    – Грязь и бездомные.

    • Самедов завершил профессиональную игровую карьеру в 2020 году.
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».
    • Сейчас Самедов работает в селекционной службе «Локомотива».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии27
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      Рейтинг: +408

      Forvard47 1 минуту назад

      Саня ты бы лучше куда нибудь в рязань, или псков съездил бы.. и сравнил еще хуже бы картинку увидел бы...

      0
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      Рейтинг: +935

      edw7777 2 минуты назад

      Давай-давай, теряй уважение. Конечно, после рублевки Гарлем не покажется красивым. Как будто Москва идеал чистоты… По мне так просто помойка.

      0
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      Рейтинг: +12377

      NewLife 1 час назад

      Саша, правильный высер, если собираешься вступать в ЕдРо и продолжать непыльную карьеру в думе)), только то, что ты говоришь, мало соотвествует действительности, не ты один бывал в Нью Йорке.

      5
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      Рейтинг: +12377

      NewLife 1 час назад

      Это мне напомнило репортажи советского тв таких "журналистов", как Зорин и пр. Найдут помойку и потом неделю ее по тв показывают или полоумного доктора Хайдера в палатке против Белого дома в Вашингтоне, типа протест. В прочем, сейчас центральное тв мало чем отличается. А Самедову скажу: не выставляй на показ свою жадность, надо было останавливаться на 5-ой авеню, а не в гадюшниках Бронкса или Бруклина.

      4
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      Рейтинг: +929

      Борисыч1 1 час назад

      Как в СПБ. Обо..ссанные углы и бомжи-болельщики ))

      2
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      Рейтинг: +12280

      Barmaleushka > Борисыч1 1 час назад

      Откуда тебе знать ? Ведь часоточных сифилитиков , навроде тебя , за 100 км к Питеру не подпускают .

      5
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      Рейтинг: +230

      Беспонтий > Борисыч1 1 час назад

      всё мечтаете побывать
      дома не нассаться в волгу матушку

      3
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ > Борисыч1 22 минуты назад

      Не зря на Крестовском поставили самый большой сортир в Европе. Специально для таких приезжих как ты, привыкших ссать по углам у себя вокруг Динамо. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +230

      Беспонтий > ПалкоВводецъ 6 минут назад

      оно не москвич по негибкому разговору заметно

      это бывшая лимита
      нахватавшаяся но непрохававшая
      потому и злобная

      1
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Так и есть во ВША. В Нью-Йорке в самом центре валяются обдолбанные наркоманы и бухарики прямо почти под ногами. Более менее они пропадают с рассветом в Центральном парке, когда вываливают на пробежку любители ЗОЖ. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2393

      Enter2006 2 часа назад

      Я был в США и действительно можно в Бруклине и др районов НьюЙорка увидеть бездомных, но... НЕ ГОЛОДНЫХ!! У нас в Москве дерутся за просрочку возле помоек, чтобы не умереть с голоду. Уезжаешь от центра в США, красивые маленькие городочки, селения. А у нас деревни км 200 от Москвы? У нас можно фильмы постапокалипсиса снимать! Тч пусть Самедов не 3,14*зд*ит!

      7
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      Рейтинг: +929

      Борисыч1 > Enter2006 1 час назад

      Враньё. В Москве даже и помоек нет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ > Enter2006 1 час назад

      Там тоже селения не айс. Некоторые с фанерными домами, да обшарпанными трейлерными городками.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2393

      Enter2006 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      их трейлерные городки выглядят намного лучше заброшенных деревень у нас, не надо. мне есть с чем сравнить.

      1
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      Рейтинг: +2393

      Enter2006 > Борисыч1 1 час назад

      ага, а принцессы вообще не какают ))

      1
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      Рейтинг: +56733

      portero > Enter2006 1 час назад

      В 30 км поселки в которых живут те кто хочет жить хорошо, а вот в поселках от 70 км от Нью-Йорка живут те кто побогаче, поселки шикарные. Комуникейшен место проживания определяет твой статус, проживая в этом поселке ты не пойдешь в дешевый магазин и т.д. соседи не поймут...

      3
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      Рейтинг: +230

      Беспонтий > Борисыч1 1 час назад

      нет
      кроме вашего помойного рта иногороднего

      зато мусарни полно
      есть кого охранять

      3
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ > Enter2006 16 минут назад

      Не звезди. И нас есть трущобы и у них не лучше. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2393

      Enter2006 > ПалкоВводецъ 15 минут назад

      ты не понял главной предпосылки. у них трущобы - люди на защите, есть бесплатное питание, есть пособия, есть где поночевать. а у нас что? ты давно в деревнях наших был? я - был. это ужас, и люди просто умирают с голоду. Не звездить??? Давай свой контакт, поездеем вместе, и посмотрим кто в итоге 3,14здабол!!!

      0
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      Рейтинг: +5738

      subbotaspartak 2 часа назад

      По России проедь за пределами МКД и не по областным центрам...
      Ничего подобного не увидишь...

      3
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      Рейтинг: +8760

      САДЫЧОК 2 часа назад

      А , этого Самедова з- п , большинства россиян ..не шокирует ?!

      4
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      Рейтинг: +2393

      Enter2006 > САДЫЧОК 2 часа назад

      Приглашаю Самедова посетить заМКАДье, а лучше километров 100 от него, видимо он за всю свою жизнь не выбирался туда.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2393

      Enter2006 2 часа назад

      Потому что у них бездомные прав больше имеют чем наши пенсионеры. Им дают неплохие ежемесячные пособия, есть бесплатные места (хостелы) для бездомных для ночлега, пункты бесплатного питания, можно жить не напрягаясь. У нас бездомный тупо дохнет, т.к. от нашего правительства ничего не дождёшься, они себе яхты покупают.

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