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Самедов: «В США меня шокировали грязь и бездомные»

16 января 2022, 13:50
49

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от поездки в США. Он побывал на НБА, НХЛ.

– Почему?

– Я был в Нью-Йорке 4 дня. Сходил на баскетбол, на хоккей, и потом я поехал в Вашингтон. Меня Женя Кузнецов туда позвал. Вашингтон мне понравился гораздо больше. Он более чистый и спокойный. Нью-Йорк – безумно грязный город. Огромное количество бездомных. По энергетике он очень тяжелый. Он прямо на тебя давит.

Вашингтон более спокойный и лайтовый. Может, если бы я оказался в Лос-Анджелесе, Майами или Сан-Франциско, куда очень хотел бы съездить, по-другому реагировал бы. Но Нью-Йорк – очень тяжелый город.

– Что тебя шокировало в США?

– Грязь и бездомные.

  • Самедов завершил профессиональную игровую карьеру в 2020 году.
  • Он брал РПЛ со «Спартаком».
  • Сейчас Самедов работает в селекционной службе «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС
Комментарии (49)
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Блямба
1642330739
А это точно не в Ликино-Дулёво было?
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Enter2006
1642332197
Потому что у них бездомные прав больше имеют чем наши пенсионеры. Им дают неплохие ежемесячные пособия, есть бесплатные места (хостелы) для бездомных для ночлега, пункты бесплатного питания, можно жить не напрягаясь. У нас бездомный тупо дохнет, т.к. от нашего правительства ничего не дождёшься, они себе яхты покупают.
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САДЫЧОК
1642332467
А , этого Самедова з- п , большинства россиян ..не шокирует ?!
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subbotaspartak
1642332801
По России проедь за пределами МКД и не по областным центрам... Ничего подобного не увидишь...
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Enter2006
1642333135
Я был в США и действительно можно в Бруклине и др районов НьюЙорка увидеть бездомных, но... НЕ ГОЛОДНЫХ!! У нас в Москве дерутся за просрочку возле помоек, чтобы не умереть с голоду. Уезжаешь от центра в США, красивые маленькие городочки, селения. А у нас деревни км 200 от Москвы? У нас можно фильмы постапокалипсиса снимать! Тч пусть Самедов не 3,14*зд*ит!
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NewLife
1642334894
Это мне напомнило репортажи советского тв таких "журналистов", как Зорин и пр. Найдут помойку и потом неделю ее по тв показывают или полоумного доктора Хайдера в палатке против Белого дома в Вашингтоне, типа протест. В прочем, сейчас центральное тв мало чем отличается. А Самедову скажу: не выставляй на показ свою жадность, надо было останавливаться на 5-ой авеню, а не в гадюшниках Бронкса или Бруклина.
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NewLife
1642335563
Саша, правильный высер, если собираешься вступать в ЕдРо и продолжать непыльную карьеру в думе)), только то, что ты говоришь, мало соотвествует действительности, не ты один бывал в Нью Йорке.
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edw7777
1642340275
Давай-давай, теряй уважение. Конечно, после рублевки Гарлем не покажется красивым. Как будто Москва идеал чистоты… По мне так просто помойка.
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raritet
1642340517
Смотрю , что многие негативно относятся в словам Мамедова. Даже если он в чем-то не прав, нужно делать поправки : за последние только сто лет у нас 2 войны, гражданская война, перестройка... Только в период перестройки , многими любимая страна, известная всему миру , настолько обескровила Россию, что иногда казалось что это последние дни нашей Родины. Если бы США почувствовала на своей шкуре все прелести интервенции хотя бы одной мировой войны. тогда можно было бы и сравнивать. А так что сравнивать: с одной стороны страна-паразитирующая на войнах, другая , понесла потерь больше всех в этом мире. Думаю людям , радеющих за дядю Сэма , будет очень трудно в жизни в нашей стране.
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Hektor 84
1642363102
Как будто у нас бездомных меньше
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