Агент Головина: «Саша хорошо себя чувствует, к следующей игре будет готов»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил готовность игрока вернуться на поле.
«У Саши все нормально. К следующей игре будет готов. Смотрите официальный сайт «Монако».
С Сашей все нормально, хорошо себя чувствует. Дальше будет решать медицинский штаб», – сказал агент.
- В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Россиянин не выходит на поле с 19 декабря.
- В воскресенье «Монако» примет «Клермон» в 21-м туре Лиги 1.
Источник: «Спорт-Экспресс»