Агент Головина: «Саша хорошо себя чувствует, к следующей игре будет готов»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил готовность игрока вернуться на поле.

«У Саши все нормально. К следующей игре будет готов. Смотрите официальный сайт «Монако».

С Сашей все нормально, хорошо себя чувствует. Дальше будет решать медицинский штаб», – сказал агент.