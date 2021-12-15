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    38-летний Алвес вызван в сборную Бразилии. Малком и Клаудиньо – нет

    Тренерский штаб сборной Бразилии огласил состав команды на матчи отбора ЧМ-2022.

    Вызов в национальную команду не получили полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые в сентябре были досрочно отозваны клубом из-за ситуации с коронавирусными ограничениями.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

    Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Тьяго Силва («Челси»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»);

    Полузащитники: Бруно Гимараеш, Лукас Пакета (оба – «Лион»),Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Жерсон («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»);

    Нападающие: Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Эвертон Рибейро, Габриэл Барбоза (оба – «Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»).

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    Источник: сайт сборной Бразилии

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3813

      Блямба 19 минут назад

      Зенит умеет договориться с любым существом, претендующим на право использования его честно купленных игроков..
      Пусть это и пентакампионы.
      Нам похх.. «Селесао»..Лига Европы на кону.)

      0
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      Рейтинг: +841

      ARSteven89 44 минуты назад

      Дани Алвес??? Коутиньо??? Это за былые заслуги что ли? )))

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      Рейтинг: +9146

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Что тут обсуждать ?
      Может местные посетители знают больше тренера сб.Бразилии ?

      0
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      Рейтинг: +11

      6pbIH 1 час назад

      ))). Без комментариев

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА > 6pbIH 1 час назад

      Удивляться не чему)))

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА 1 час назад

      С бзянита ходу нету,нет и не будет!!!
      Всего лишь средненькие игрочишки уровня РПЛ!!!
      Они даже для сборной и на лавочке не нужны,хватит там ребят посерьезней)

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      Рейтинг: +11

      6pbIH > КУКУШКА 1 час назад

      Наверное, их уровень, Олимпийская сборная.

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА > 6pbIH 1 час назад

      Так туда и берут всякий нелекведит)))

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      Рейтинг: +11

      6pbIH > КУКУШКА 1 час назад

      Причем, за не малые деньги. Придурки.

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА > 6pbIH 1 час назад

      Так не свои не жалко!

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА > 6pbIH 59 минут назад

      У зянита то и своей школы нет и не было) лучше за народные гроши купить зулуса типа малкама и клавдии)))

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