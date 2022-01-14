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  • 38-летний Алвес вызван в сборную Бразилии. Малком и Клаудиньо – нет

38-летний Алвес вызван в сборную Бразилии. Малком и Клаудиньо – нет

14 января 2022, 11:16
11

Тренерский штаб сборной Бразилии огласил состав команды на матчи отбора ЧМ-2022.

Вызов в национальную команду не получили полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые в сентябре были досрочно отозваны клубом из-за ситуации с коронавирусными ограничениями.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Тьяго Силва («Челси»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»);

Полузащитники: Бруно Гимараеш, Лукас Пакета (оба – «Лион»),Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Жерсон («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Эвертон Рибейро, Габриэл Барбоза (оба – «Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»).

  • 28 января Бразилия сыграет с Эквадором.
  • 1 февраля бразильцы встретятся с Парагваем.

Источник: сайт сборной Бразилии
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Алвес Дани Малком Клаудиньо
Комментарии (11)
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6pbIH
1642148382
))). Без комментариев
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ARSteven89
1642150097
Дани Алвес??? Коутиньо??? Это за былые заслуги что ли? )))
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Блямба
1642151609
Зенит умеет договориться с любым существом, претендующим на право использования его честно купленных игроков.. Пусть это и пентакампионы. Нам похх.. «Селесао»..Лига Европы на кону.)
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_Marqella_
1642153767
Так Зениту и лучше,пусть спокойно готовятся с командой...
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Skull_Boy
1642153891
А с какого болта они должны были быть вызваны, если играют в 12й по силе лиге мира, где сама бразильская серия А на 6м месте, да и лавочник Коут в разы сильнее, чем эти два осла
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portero
1642155051
Алвес так рекорды поедет бить в Катар...
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вальтер79
1642163415
старики сейчас в моде вон валентиныч в химки рванул в топ клуб))))))
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zigbert
1642164097
Алвес выходит более нужный для сборной игрок.
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Hektor 84
1642356672
Похоже уже и не будут вызываться
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