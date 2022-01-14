38-летний Алвес вызван в сборную Бразилии. Малком и Клаудиньо – нет

Тренерский штаб сборной Бразилии огласил состав команды на матчи отбора ЧМ-2022.

Вызов в национальную команду не получили полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые в сентябре были досрочно отозваны клубом из-за ситуации с коронавирусными ограничениями.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Тьяго Силва («Челси»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»);

Полузащитники: Бруно Гимараеш, Лукас Пакета (оба – «Лион»),Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Жерсон («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Эвертон Рибейро, Габриэл Барбоза (оба – «Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»).