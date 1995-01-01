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    Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе клуба в Испании. Он не может вылететь из Казахстана

    Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не прибыл на первый сбор команды в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана.

    «Я в Алма-Аты – аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всe сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», – сказал Бабаян.

    • 5 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение из-за протестов.
    • Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
    • Позже протесты переросли в массовые беспорядки.

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    Источник: «Чемпионат»

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