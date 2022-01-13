Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе клуба в Испании. Он не может вылететь из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не прибыл на первый сбор команды в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана.
«Я в Алма-Аты – аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всe сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», – сказал Бабаян.
- 5 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение из-за протестов.
- Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
- Позже протесты переросли в массовые беспорядки.
Источник: «Чемпионат»