Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе клуба в Испании. Он не может вылететь из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не прибыл на первый сбор команды в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана.

«Я в Алма-Аты – аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всe сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», – сказал Бабаян.