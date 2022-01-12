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    Сутормин: «Я кайфую от сборов! Это время, когда тебя ничто не отвлекает от работы»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как провел отпуск.

    – Чем вообще занимались в отпуске?

    – Сначала, естественно, полетел в теплые страны, а потом вернулся домой и, по возможности, встречался с друзьями и родственниками. Старался никого не обделить вниманием – всех ведь хочется увидеть.

    – С какими эмоциями возвращаетесь в рабочий режим?

    – С самыми положительными. Всегда говорю – я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает.

    Будем готовиться, впереди важная часть сезона: чемпионат, Лига Европы, Кубок. Везде есть шансы, так что надо хорошо поработать и со всеми силами подойти к этому отрезку.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11239

      Fusballer 1 час назад

      В чемпионате нет шансов - там стопроцентная гарантия чемпионства от государства.

      0
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      Рейтинг: +3891

      neveldomha 1 час назад

      Скукатищаааааа. Тоска зелёная.

      0
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