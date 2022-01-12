Сутормин: «Я кайфую от сборов! Это время, когда тебя ничто не отвлекает от работы»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как провел отпуск.
– Чем вообще занимались в отпуске?
– Сначала, естественно, полетел в теплые страны, а потом вернулся домой и, по возможности, встречался с друзьями и родственниками. Старался никого не обделить вниманием – всех ведь хочется увидеть.
– С какими эмоциями возвращаетесь в рабочий режим?
– С самыми положительными. Всегда говорю – я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает.
Будем готовиться, впереди важная часть сезона: чемпионат, Лига Европы, Кубок. Везде есть шансы, так что надо хорошо поработать и со всеми силами подойти к этому отрезку.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от идущего 2-м «Динамо» – 2 очка.
Источник: сайт «Зенита»