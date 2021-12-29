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    Хайкин уверен, что Россия победит Польшу в стыках ЧМ-2022

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос болельщика о том, сможет ли сборная России победить Польшу в стыках ЧМ-2022.

    – Сможет ли Россия пройти Польшу?

    – Уверен, что да.

    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Победитель сыграет в финале стыков с Чехией или Швецией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Никиты Хайкина

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1426

      моэм 1 минуту назад

      Мы победим - вот слова НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО МУЖИКА...мы русские и у нас в крови всегда думать только о победе ... вспомните дедов наших , не желавших сдаваться и шедших в последний бой со словами " мёртвые сраму не имут "...а полякам неплохо бы напомнить как досталось наших деды ... и дать им хорошенько по рогам., что не борзели .

      0
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      Рейтинг: +56294

      portero 16 минут назад

      Надо прыгнуть выше попы и не факт что у наших это получится...

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      Рейтинг: +9111

      Alekxei Z. 1 час назад

      Спросите у любого поляка , тот скажет обратное.
      Что тут обсуждать, шансы 50/50.

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      Рейтинг: +52

      Дубина 1 час назад

      3-0 на классе победа будет за нами!
      Ща семеныч бредятину напишет

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