Хайкин уверен, что Россия победит Польшу в стыках ЧМ-2022

Мы победим - вот слова НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО МУЖИКА...мы русские и у нас в крови всегда думать только о победе ... вспомните дедов наших , не желавших сдаваться и шедших в последний бой со словами " мёртвые сраму не имут "...а полякам неплохо бы напомнить как досталось наших деды ... и дать им хорошенько по рогам., что не борзели .
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос болельщика о том, сможет ли сборная России победить Польшу в стыках ЧМ-2022.
– Сможет ли Россия пройти Польшу?
– Уверен, что да.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- Победитель сыграет в финале стыков с Чехией или Швецией.