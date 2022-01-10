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    «Оренбург» показал реконструкцию стадиона, из-за которого клуб не пустили в РПЛ

    «Оренбург» показал видео со своего стадиона, на котором проходит реконструкция для приведения стадиона в соответствие требованиям регламента РПЛ.

    Работы на стадионе начались в июне 2021 года и должны закончиться в августе 2022 года.

    • «Оренбург» весной не допустили до РПЛ из-за несоответствия стадиона.
    • При этом ранее оренбуржцы играли на этом стадионе в высшем дивизионе.
    • «Оренбург» лидирует в ФНЛ с 4-очковым отрывом от «Факела».

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    Источник: твиттер «Оренбурга»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Азбука 4 секунды назад

      Как сказал Генич, Оренбург не допустили не из-за стадиона, а из-за спонсора.

      0
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      Рейтинг: +56247

      portero 10 минут назад

      в августе? их что опять не допустят? типо скажут; первенство выиграли (хотя это еще надо сделать) а стадион то еще не готов.....

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