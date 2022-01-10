«Оренбург» показал реконструкцию стадиона, из-за которого клуб не пустили в РПЛ

Как сказал Генич, Оренбург не допустили не из-за стадиона, а из-за спонсора.
«Оренбург» показал видео со своего стадиона, на котором проходит реконструкция для приведения стадиона в соответствие требованиям регламента РПЛ.
Работы на стадионе начались в июне 2021 года и должны закончиться в августе 2022 года.
- «Оренбург» весной не допустили до РПЛ из-за несоответствия стадиона.
- При этом ранее оренбуржцы играли на этом стадионе в высшем дивизионе.
- «Оренбург» лидирует в ФНЛ с 4-очковым отрывом от «Факела».
Реконструкция стадиона. LIVE #ФКОренбург #СтадионГазовикpic.twitter.com/q50QBOGdsM— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 10, 2022