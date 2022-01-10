Президент «Дженоа» – о возможной отставке Шевченко: «Когда в больнице что-то не так, то главврача не убирают»

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло рассказал, рассматривает ли руководство клуба вариант с увольнением главного тренера команды Андрея Шевченко.
«Когда в больнице что-то не так, то главврача не убирают. Хотя мы анализируем работу всех, в том числе тренера и футболистов.
Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной», – сказал Зангрилло.
- Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября.
- Под его руководством генуэзцы ни разу не победили в 9 матчах Серии А.
- Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата.
Источник: Tuttomercatoweb