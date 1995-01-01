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    Президент «Дженоа» – о возможной отставке Шевченко: «Когда в больнице что-то не так, то главврача не убирают»

    Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло рассказал, рассматривает ли руководство клуба вариант с увольнением главного тренера команды Андрея Шевченко.

    «Когда в больнице что-то не так, то главврача не убирают. Хотя мы анализируем работу всех, в том числе тренера и футболистов.

    Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной», – сказал Зангрилло.

    • Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября.
    • Под его руководством генуэзцы ни разу не победили в 9 матчах Серии А.
    • Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12807

      Cleaner 1 минуту назад

      Когда в больнице что-то не так, то главврача не убирают? А по моему, именно так и поступают с главврачом, если развалил коллектив.

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      Рейтинг: +23899

      vladimir-7 49 минут назад

      Главврача не убирают пока идет нормальное лечение, а когда происходят
      несколько летальных исходов, то и следователи тут как тут.

      0
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      Рейтинг: +13463

      ilichkadr 1 час назад

      Интересно, а кого убирают, если в больнице что-то не так? Наверное завхоза или на худой конец медсестру из приёмного покоя...........

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