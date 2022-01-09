Алексей Березуцкий – о зимних трансферах ЦСКА: «Трех игроков будет достаточно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой?

– Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно. Нормально.

– В ЦСКА есть молодые футболисты, их немало. Они есть в обороне, в полузащите, в атаке. Почему вокруг них не сделать костяк?

– Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту привить качества и отношение.

– То есть, это ментальная проблема?

– В первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то.

Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

«Бордо» отпустит Отавио в ЦСКА за 2,5 миллиона

ЦСКА близок к аренде Язиджи до конца сезона с опцией выкупа