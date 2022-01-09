Алексей Березуцкий – о зимних трансферах ЦСКА: «Трех игроков будет достаточно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
– Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой?
– Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно. Нормально.
– В ЦСКА есть молодые футболисты, их немало. Они есть в обороне, в полузащите, в атаке. Почему вокруг них не сделать костяк?
– Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту привить качества и отношение.
– То есть, это ментальная проблема?
– В первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то.
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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна