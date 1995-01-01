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    Алексей Березуцкий – о зимних трансферах ЦСКА: «Трех игроков будет достаточно»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    – Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой?

    – Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно. Нормально.

    – В ЦСКА есть молодые футболисты, их немало. Они есть в обороне, в полузащите, в атаке. Почему вокруг них не сделать костяк?

    – Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту привить качества и отношение.

    – То есть, это ментальная проблема?

    – В первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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