Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, сообщил, что его сын проходит медосмотр в Германии для ЦСКА.
«Я счастлив, что мой сын сейчас в Германии проходит медосмотр для ЦСКА. ЦСКА – великолепный клуб, и я рад, что все складывается именно так.
Уверен, скоро нас ждут хорошие новости о подписании контракта», – сказал Медина.
Сообщалось, что соглашение с парагвайцем будет рассчитано на 3,5 года.
- Медина – свободный агент.
- В составе «Нью-Йорк Сити» он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Евро-Футбол