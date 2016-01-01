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    Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

    Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, сообщил, что его сын проходит медосмотр в Германии для ЦСКА.

    «Я счастлив, что мой сын сейчас в Германии проходит медосмотр для ЦСКА. ЦСКА – великолепный клуб, и я рад, что все складывается именно так.

    Уверен, скоро нас ждут хорошие новости о подписании контракта», – сказал Медина.

    Сообщалось, что соглашение с парагвайцем будет рассчитано на 3,5 года.

    • Медина – свободный агент.
    • В составе «Нью-Йорк Сити» он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Евро-Футбол

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