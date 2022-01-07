Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, сообщил, что его сын проходит медосмотр в Германии для ЦСКА.

«Я счастлив, что мой сын сейчас в Германии проходит медосмотр для ЦСКА. ЦСКА – великолепный клуб, и я рад, что все складывается именно так.

Уверен, скоро нас ждут хорошие новости о подписании контракта», – сказал Медина.

Сообщалось, что соглашение с парагвайцем будет рассчитано на 3,5 года.