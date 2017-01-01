ЦСКА близок к аренде Язиджи до конца сезона с опцией выкупа

Вот в аренду его, это ДА, а возможный выкуп, это едва ли.
В субботу, 8 января, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи прилетит в Москву для переговоров с ЦСКА.
Ожидается, что стороны будут согласовывать аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
Сообщалось, что ЦСКА уже сделал предложение турецкому хавбеку.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
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