ЦСКА близок к аренде Язиджи до конца сезона с опцией выкупа

В субботу, 8 января, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи прилетит в Москву для переговоров с ЦСКА.

Ожидается, что стороны будут согласовывать аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

Сообщалось, что ЦСКА уже сделал предложение турецкому хавбеку.