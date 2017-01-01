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    ЦСКА близок к аренде Язиджи до конца сезона с опцией выкупа

    В субботу, 8 января, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи прилетит в Москву для переговоров с ЦСКА.

    Ожидается, что стороны будут согласовывать аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

    Сообщалось, что ЦСКА уже сделал предложение турецкому хавбеку.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +23848

      vladimir-7 8 минут назад

      Вот в аренду его, это ДА, а возможный выкуп, это едва ли.

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      Рейтинг: +19

      Баба Дуня 20 минут назад

      Стата норм,как раз для коней))))

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      Рейтинг: +23848

      vladimir-7 > Баба Дуня 5 минут назад

      По размеру, только для тебя, Баба Дуня.

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