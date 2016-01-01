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    «Челси» планирует заплатить 17 миллионов за Деста

    Защитник Серджино Дест близок к уходу из «Барселоны». Сегодня, 9 января, каталонцы должны встретиться со стороной футболиста и обсудить его будущее.

    «Челси» готов заплатить за американца 17 миллионов фунтов стерлингов.

    • Лондонцы видят в Десте замену травмированному Бену Чилвелу.
    • В сезоне Примеры Дест провел 12 матчей, сделал 2 голевые передачи.
    • Дест – воспитанник «Аякса».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Саймона Филлипса

    Журналист и инсайдер, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 214 тысяч подписчиков.

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