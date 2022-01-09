«Челси» планирует заплатить 17 миллионов за Деста

Защитник Серджино Дест близок к уходу из «Барселоны». Сегодня, 9 января, каталонцы должны встретиться со стороной футболиста и обсудить его будущее.
«Челси» готов заплатить за американца 17 миллионов фунтов стерлингов.
- Лондонцы видят в Десте замену травмированному Бену Чилвелу.
- В сезоне Примеры Дест провел 12 матчей, сделал 2 голевые передачи.
- Дест – воспитанник «Аякса».
Источник: твиттер Саймона Филлипса
Журналист и инсайдер, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 214 тысяч подписчиков.