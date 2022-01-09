Стартует Кубок Африки, 1xСтавка считает фаворитом Сенегал

Сегодня стартует Кубок африканских наций. Он пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

1xСтавка считает фаворитом турнира Сенегал, который играл в финале прошлого Кубка Африки, а сейчас успешно выступает в отборе ЧМ – сборная вышла в решающий раунд стыковых матчей, не потерпев ни одного поражения (5 побед в 6 играх).

В составе сенегальцев выступают такие звезды, как Садио Мане («Ливерпуль»), Эдуар Менди («Челси»), Идрисса Гуйе («ПСЖ») и Калиду Кулибали («Наполи»).

1xСтавка предлагает поставить на победу Сенегала на Кубке Африки за коэффициент 3,86. Хорошая возможность последить за турниром и заработать на потенциальном успехе!

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