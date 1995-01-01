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    Жемалетдинов восстановился после травмы. Он пропустил два месяца

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, прокомментировал состояние здоровья игрока.

    «Очень надеюсь, что все будет в порядке. Рифат, конечно, едет на сборы. Это даже не обсуждается. Первый сбор всегда легкоатлетический, беговой. Посмотрим, какие будут нагрузки. Пока никто не знает, какие методики выберет тренерский штаб.

    Состояние Жемалетдинова? Травма залечена, но все будет понятно после первых тренировок. Хотя все игроки получают и выполняют индивидуальные задания», – сказал агент.

    • Жемалетдинов в последний раз выходил на поле 7 ноября.
    • У него было мышечное повреждение голеностопа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3676

      PAREVG. 2 часа назад

      Слава Богу.
      Хоть одна хорошая новость за последние 3 - 4 месяца...

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