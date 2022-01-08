Новичок «Ростова» Селява: «Я не боюсь конкуренции»

Полузащитник Александр Селява высказался о конкуренции в «Ростове».
– Был знаком с кем-нибудь из игроков до перехода? Может заочно.
– Лично ни с кем не знаком. Но по рассказам от других футболистов имею представление об уровне мастерства команды.
– Расскажешь подробнее?
– Знаю, что на моей позиции очень хорошая конкуренция, но я этого не боюсь, ведь конкуренция – двигатель прогресса футболиста.
- «Ростов» купил белоруса в конце декабря.
- Контракт с 29-летним опорником рассчитан до конца сезона с опцией продления.
Источник: сайт «Ростова»