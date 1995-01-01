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    Новичок «Ростова» Селява: «Я не боюсь конкуренции»

    Полузащитник Александр Селява высказался о конкуренции в «Ростове».

    – Был знаком с кем-нибудь из игроков до перехода? Может заочно.

    – Лично ни с кем не знаком. Но по рассказам от других футболистов имею представление об уровне мастерства команды.

    – Расскажешь подробнее?

    – Знаю, что на моей позиции очень хорошая конкуренция, но я этого не боюсь, ведь конкуренция – двигатель прогресса футболиста.

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    Источник: сайт «Ростова»

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