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    Ихеначо – лучший игрок АПЛ в 2021 году по соотношению минут на результативное действие

    Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в 2021 году в матчах АПЛ использовал на одно результативное действие 90,5 минут игрового времени. Это лучший показатель в турнире.

    Вторым идет Эммануэль Деннис из «Уотфорда» (97,2 минуты на результативное действие). Третий – Мохамед Салах (100,3 минуты).

    • В расчет берутся только футболисты, сыгравшие 900+ минут.
    • В текущем сезоне у Ихеначо 13 матчей АПЛ, 2 гола, 3 результативных действия.
    • Нигериец стоит 20 миллионов евро.

    Салах – самый результативный игрок АПЛ в 2021 году. Он номинирован на приз лучшему футболисту года от ФИФА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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