Ихеначо – лучший игрок АПЛ в 2021 году по соотношению минут на результативное действие

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в 2021 году в матчах АПЛ использовал на одно результативное действие 90,5 минут игрового времени. Это лучший показатель в турнире.

Вторым идет Эммануэль Деннис из «Уотфорда» (97,2 минуты на результативное действие). Третий – Мохамед Салах (100,3 минуты).

В расчет берутся только футболисты, сыгравшие 900+ минут.

В текущем сезоне у Ихеначо 13 матчей АПЛ, 2 гола, 3 результативных действия.

Нигериец стоит 20 миллионов евро.

Салах – самый результативный игрок АПЛ в 2021 году. Он номинирован на приз лучшему футболисту года от ФИФА