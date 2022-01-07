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  • Ихеначо – лучший игрок АПЛ в 2021 году по соотношению минут на результативное действие

Ихеначо – лучший игрок АПЛ в 2021 году по соотношению минут на результативное действие

7 января 2022, 22:01

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в 2021 году в матчах АПЛ использовал на одно результативное действие 90,5 минут игрового времени. Это лучший показатель в турнире.

Вторым идет Эммануэль Деннис из «Уотфорда» (97,2 минуты на результативное действие). Третий – Мохамед Салах (100,3 минуты).

  • В расчет берутся только футболисты, сыгравшие 900+ минут.
  • В текущем сезоне у Ихеначо 13 матчей АПЛ, 2 гола, 3 результативных действия.
  • Нигериец стоит 20 миллионов евро.

Салах – самый результативный игрок АПЛ в 2021 году. Он номинирован на приз лучшему футболисту года от ФИФА

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Ихеначо Келечи
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