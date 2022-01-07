Ихеначо – лучший игрок АПЛ в 2021 году по соотношению минут на результативное действие

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в 2021 году в матчах АПЛ использовал на одно результативное действие 90,5 минут игрового времени. Это лучший показатель в турнире.
Вторым идет Эммануэль Деннис из «Уотфорда» (97,2 минуты на результативное действие). Третий – Мохамед Салах (100,3 минуты).
- В расчет берутся только футболисты, сыгравшие 900+ минут.
- В текущем сезоне у Ихеначо 13 матчей АПЛ, 2 гола, 3 результативных действия.
- Нигериец стоит 20 миллионов евро.
Салах – самый результативный игрок АПЛ в 2021 году. Он номинирован на приз лучшему футболисту года от ФИФА
Источник: Бомбардир.ру